POL-PDMY: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Remagen für das Wochenende 26.-28.07.2019

Bad Breisig - Verkehrsunfall mit verletzter Person

Auf der B9 an der Einmündung Rheinecker Straße kam es am Samstagabend gegen 23:00 h zu einem Zusammenstoß zweier Pkw, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Das vorfahrtsberechtigte Fahrzeug soll unbeleuchtet auf der B9 gefahren sein, wodurch der Fahrer des aus der Rheinecker Straße einbiegenden Pkw dieses mutmaßlich übersehen hat. Es entstand ca. EUR9.000,- Schaden.

Glees/ Laacher See - vermuteter Unglücksfall

Am Freitag gegen 18:30 h war es unter Einbindung der Feuerwehr der VGV Brohltal und eines Rettungshubschraubers zu einem Sucheinsatz nach einem 49-jährigen Schwimmer gekommen, nachdem Angehörige diesen als vermisst gemeldet hatten. Der Mann konnte glücklicherweise wohlbehalten angetroffen werden. Er war nicht in Not geraten, sondern hatte sein Schwimmen auf sage und schreibe drei Stunden ausgedehnt.

