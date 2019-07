Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Sachbeschädigung durch Umknicken von Verkehrsschildern

Mendig (ots)

In der Nacht zum 26.07.2019 wurden in Mendig an der L 113 zwischen Brauerei und Schell-Tankstelle 2 Verkehrszeichen umgeknickt und dadurch irreparabel beschädigt. Weiterhin wurden zwei Warnbaken aus ihrer Halterung herausgerissen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Mayen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell