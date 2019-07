Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Unfallflucht - Zeugen gesucht!!!

Bell Richtung Maria Laach (ots)

Am 26.07.2019 wurde gegen ca. 10:30 Uhr an der Einmündung von der L 82 zur K 56 (Wehr in Richtung Maria Laach) ein PKW von einem grauen Unimog mit Anhänger (Strohpresse) beschädigt. Der Unimog bog aus Richtung Maria Laach kommend nach rechts in Richtung Wehr von der K 56 auf die L 82 ein und streifte den dort wartenden PKW. Das Gespann setzte seine Fahrt anschließend in Richtung Wehr fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinter dem beschädigten PKW befanden sich noch zwei weitere Fahrzeuge, die als Zeugen gesucht werden.

