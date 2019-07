Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Zeugen gesucht

Gernsbach (ots)

Bei einem Parkmanöver vor dem Reha-Zentrum, wurde in dem Zeitraum von Montag 10 Uhr bis Dienstag 8 Uhr, ein silberner Citroen Berlingo sowohl am Kotflügel, als auch an der Stoßstange hinten links beschädigt. Der Unfallverursacher machte sich nach dem Vorfall aus dem Staub. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau bitten mögliche Augenzeugen um Hinweise unter der Telefonnummer: 07225/9887-0.

