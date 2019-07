Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Zwei Urkundenfälschungen aufgeflogen

Rheinmünster (ots)

Gestern Mittag haben Beamte des Bundespolizeireviers am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden, im Rahmen der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach London, zwei Urkundenfälschungen aufgedeckt. Bei der Kontrolle zeigten beide Personen den Beamten eine italienische Identitätskarte. Bei genauerer Prüfung wurde festgestellt, dass es sich um Totalfälschungen handelt. In der polizeilichen Vernehmung gaben die Männer schließlich zu, dass sie sich die totalgefälschten Dokumente in Tirana für jeweils 500 Euro besorgt hatten. Bei der Durchsuchung der Personen konnten zudem noch totalgefälschte italienische Führerscheine sowie totalgefälschte italienische Versicherungskarten aufgefunden werden. Alle Dokumente wurden sichergestellt. Da sie einen gültigen und echten albanischen Reisepass besitzen, mussten beide das Land verlassen und erhielt zudem ein mehrjähriges Einreiseverbot für Deutschland.

