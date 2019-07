Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Sinzig, B9 (ots)

Im Auffahrtsbereich der B9 vom Hochverteiler Sinzig kommend in Richtung Remagen kam es am Sonntag gegen 14:40 h zu einem Verkehrsunfall, in dessen Folge der 92-jährige, alleinbeteiligte Fahrer verstarb.

Das Fahrzeug war zuerst in die Mittelleitplanke und dann in die rechte Leitplanke eingeschlagen wo es dann zum Stillstand kam. Der Gesamtschaden beläuft sich auf EUR4.000,-

