Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (415/2019) Versuchter Einbruch in Göttinger Warenhaus - Polizei kann Täter vorläufig festnehmen

Göttingen (ots)

Göttingen, Groner Straße Mittwoch, 10. Juli 2019, gegen 04.55 Uhr

GÖTTINGEN (mb) - Am Mittwochmorgen (10.07.19) hat ein 21 Jahre alter Mann versucht, in ein Warenhaus in der Groner Straße in Göttingen einzubrechen.

Ersten Ermittlungen zufolge verschaffte sich der junge Göttinger gewaltsam durch die Eingangstür Zutritt zu den Verkaufsräumen. Als jedoch der Einbruchalarm auslöste, ergriff der Eindringling ohne Beute die Flucht. Hierbei konnte er von einem Zeugen gesehen werden, welcher seine Beobachtungen sogleich der Polizei mitteilte. Dank dieses Zeugenhinweises konnten die Polizeibeamten den Täter in der Hospitalstraße antreffen und vorläufig festnehmen.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der 21-Jährige am Mittwochmittag wieder auf freien Fuß gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michaela Burchardt

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551 / 491-2032

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell