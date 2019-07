Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (413/2019) Unfallflucht in der Hann. Mündener Bahnhofstraße - Vor der Volksbank geparkter MX5 beschädigt

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Bahnhofstraße Dienstag, 9. Juli 2019, gegen 11.50 Uhr

HANN. MÜNDEN (jk) - Beim Ausparken aus einer Parklücke hat ein silberfarbener Kleinwagen am Dienstagmittag (09.07.19) gegen 11.50 Uhr in der Bahnhofstraße in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) einen am Fahrbahnrand vor der Volksbank abgestellten Mazda MX 5 am Kotflügel beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt vermutlich ca. 500 Euro.

Zeugen bemerkten den Unfall und teilten ihre Beobachtungen der Besitzerin des beschädigten Mazda mit, als diese aus der Bank kam. Demzufolge soll am Steuer des unbekannten Autos vermutlich eine Frau gesessen haben. Sie fuhr einfach davon.

Der männliche Zeuge gab an, den unbekannten silbernen PKW fotografiert zu haben. Leider sind die Personalien des Mannes nicht bekannt. Er sowie auch weitere Unfallzeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05541/9510 beim Polizeikommissariat Hann. Münden zu melden.

