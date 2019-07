Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (412/2019) Vier Fahrräder in einer Nacht - Unbekannte Diebe in Hann. Münden aktiv

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Adolf-Pott-Straße, An der Pfarrwiese und Heedestraße Nacht zu Montag, 8. Juli 2019

HANN. MÜNDEN (jk) - Fahrraddiebe waren in der Nacht zu Montag (08.07.19) in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) aktiv. Aus einem Schuppen hinter einem Wohnhaus in der Adolf-Pott-Straße sowie zwei Garagen in den Straßen An der Pfarrwiese und Heedestraße stahlen die Täter insgesamt vier Räder. Von den drei Mountainbikes und einem Herren-Tourenrad (weitere Details unten) fehlt seitdem jede Spur. Ihr geschätzter Gesamtwert beträgt rund 2.000 Euro.

Die Polizei Hann. Münden schließt einen Zusammenhang der Diebstähle nicht aus. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und insbesondere auch Fahrzeugen nehmen die Ermittler unter Telefon 05541/9510 entgegen.

Beschreibungen: 1. Herren-Tourenrad, Hersteller "Hercules", Farbe: blau, 28-Zoll-Reifen 2. Mountainbike, Hersteller "Focus", Modell Fat Boy, Farbe: silber-orange, 3. Mountainbike, Hersteller "Ghost", Modell Miss, Farbe: silber-türkisgrün, 4. Montainbike, Hersteller "Cannondale", Modell Trail 4 Volt, Farbe: neongrün.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jasmin Kaatz

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551/491-2017

Fax: 0551/491-2010

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell