Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (411/2019) Beim Abbiegen Metallgitter beschädigt und geflüchtet - Polizeistation Dransfeld ermittelt, unbekannter blauer LKW gesucht

Bild-Infos

Download

Göttingen (ots)

Dransfeld, Lange Straße/Ecke Imbser Weg Freitag, 5. Juli 2019, gegen 13.15 Uhr

DRANSFELD (jk) - Beim Rechtsabbiegen vom Imbser Weg in die Lange Straße hat ein unbekannter blauer LKW nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen am vergangenen Freitagmittag (05.07.19) gegen 13.15 Uhr in Dransfeld (Landkreis Göttingen) mehrere im Einmündungsbereich auf dem Gehweg aufgestellte Metallgitter beschädigt.

Ohne sich zu kümmern, setzte der Fahrer seine Fahrt danach einfach fort. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 800 Euro. Hinweise zu dem gesuchten LKW nimmt die Polizeistation Dransfeld unter Telefon 05502/2172 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jasmin Kaatz

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551/491-2017

Fax: 0551/491-2010

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell