Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariates Vechta vom 31.05-01.06.2019

Cloppenburg/Vechta (ots)

Pressemeldung 31.05.2019 - 01.06.2019

Vechta - Fahren ohne Fahrerlabunis Am Mittwoch, 29.05.2019, 08:00 Uhr, befuhr ein 28-Jähriger aus Vechta den Villkuhlenweg in 49377 Vechta. Bei einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Goldenstedt - Fahren ohne Fahrerlaubnis- Am 31.05.2019; 19:30 Uhr, befuhr ein 21-jähriger aus Goldenstedt mit seinem Motorrad die Straße Birkenbusch in Goldenstedt, ohne in Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Dem Beschuldigten wurde die Weiterfahrt untersagt sowie ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Vechta - Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss Am 31.05.2019; 11:35 Uhr, befuhr ein 33-jähriger aus Bremerhaven mit seinem PKW die Oldenburger Straße in Vechta. Im Rahmen einer allg. Verkehrskontrolle stellen die eingesetzten Beamten fest, dass der Fahrzeugführer unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab Hinweise auf die Einnahme von Amphetamine. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe sowie Einleitung eines Ermittlungsverfahrens.

