Vechta - Brand von Grünabfällen

Am Mittwoch, 29. Mai 2019, geriet in der Zeit von 22:20 Uhr bis 22:50 Uhr an der Repker Straße, ein etwa vier mal vier Meter großer Grünabfallhaufen in Brand. Das Feuer wurde durch die Freiwillige Feuerwehr gelöscht. Weiterer Schaden entstand nicht.

Lohne - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

In der Zeit vom 24. Mai 2019, 14.30 Uhr, bis zum 25. Mai 2019, 17.00 Uhr, kam es auf dem Industriering zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Rangieren das Einfahrtstor zu einer Firma. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Angaben zur Schadenshöhe liegen derzeit nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.

