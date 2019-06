Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis (31.05.-01.06.19)

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln - Sachbeschädigung an Kfz

Am 31.05.2019, gegen 15:30 Uhr, beschädigt ein bislang unbekannter Täter in der Bokeler Straße in 49692 Cappeln den linken Außenspiegel eines PKW/Audi in schwarz. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Cappeln unter der Telefonnummer 04478-1555 in Verbindung zu setzen.

Emstek/Drantum - Verkehrsunfallflucht

Am 31.05.2019, gegen 12:35, befuhr eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin den Kreisverkehr Ecoparkallee in Richtung Süd-Allee in 49685 Emstek/Drantum. Beim Verlassen des dortigen Kreisverkehrs überfährt sie eine Verkehrsinsel und touchiert einen Eisenpfeiler. Danach verließ die Verursacherin unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Emstek unter der Telefonnummer 04473-2306 in Verbindung zu setzen.

Emstek/Bühren - Trunkenheitsfahrt infolge Alkohol

Am 31.05.2019, um 18:37 Uhr, befuhr ein 56-Jähriger aus Polen mit einer Sattelzugmaschine den Repker Damm in 49685 Emstek/Bühren, obwohl er erheblich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Bei dem 56-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobenentnahme durchgeführt und der polnische Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Polizei Cloppenburg leitete ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr infolge Alkohol gegen den 56-Jährigen ein.

Garrel - Wohnungseinbruchdiebstahl

Im Tatzeitraum vom 22.05.2019/21:00 Uhr bis zum 31.05.2019/20:18 Uhr betrat ein bislang unbekannter Täter durch Einschlagen oder -treten einer Holztür das zurzeit unbewohnte Einfamilienhaus im Pöhlendamm in 49681 Garrel. Zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht bekannt, ob etwas aus dem Haus entwendet wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter der 04474-310 gerne entgegen.

Löningen - Sachbeschädigung an Wahlplakat

Am 01.06.2019, gegen 01:00 Uhr, hat ein bislang unbekannter Täter ein Wahlplakat in der Bremer Straße in 49624 Löningen angezündet. Das Feuer kann durch einen vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmer eigenständig gelöscht werden. Zeugen zu dem Vorfall werden gebeten, sich mit der Polizei Löningen unter der Telefonnummer 05432-950-0 in Verbindung zu setzen.

