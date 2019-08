Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Mann wirft Gasflasche in Büro - Mordkommission ermittelt

Recklinghausen (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Recklinghausen:

Ein Mann hat am Donnerstag gegen 15.30 h an der Kampstraße die Scheibe eines Fensters von Büroräumlichkeiten eines Geschäfts- und Wohnhauses eingeworfen. Durch das Loch in der Scheibe warf er sodann ein brennendes Tuch und eine Gasflasche. Sodann entfernte sich der Mann. Das Büro an sich war zur Tatzeit nicht besetzt. Es kam zu keinem Personenschaden und zu keiner Explosion. Derzeit ermittelt eine Mordkommission. Die Ermittlungen dauern an.

Für die Staatsanwaltschaft Schweers-Nassif (Staatsanwältin)

Für das Polizeipräsidium Recklinghausen Danielczyk (Erster Kriminalhauptkommissar)

