Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Handtaschenraub am Südfriedhof

Recklinghausen (ots)

Heute, gegen 12 Uhr, beraubten zwei Männer eine 30-jährige Frau aus Oer-Erkenschwick auf dem Parkplatz des Südfriedhofs in Horneburg. Die Täter rissen der Frau die Handtasche von der Schulter, als sie gerade dabei war, ihr Auto zu beladen. Danach flüchteten die beiden Männer mit der Tasche über die Hochfeldstraße in Richtung Kreisverkehr. Laut der Beschreibung der Geschädigten haben beide Täter eine etwas dunklere Hautfarbe. Der Haupttäter wird als extrem dünn und groß beschrieben und trug eine hellgraue Jeans. Den anderen Täter kann die Geschädigte nicht näher beschreiben. Trotz umgehender Fahndung, konnten die Täter bisher nicht gefasst werden. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Castrop-Rauxel unter Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell