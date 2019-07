Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfälle in Leonberg, Hildrizhausen und auf der BAB 8 Gemarkung Magstadt

Ludwigsburg (ots)

Leonberg: Auffahrunfall auf der B295 mit einer leicht verletzten Person

Ein 22-jähriger Toyota-Fahrer befuhr am Samstag gegen 14:00 Uhr die Bundesstraße 295 von Renningen in Richtung Leonberg. Auf Höhe der Autobahnauffahrt in Fahrtrichtung Stuttgart bemerkte er aufgrund Unachtsamkeit nicht, dass die Lichtzeichenanlage Rot zeigte und fuhr auf einen an der Haltelinie stehenden VW auf. Durch den Zusammenstoß wurde der 31-jährige Beifahrer des VW leichtverletzt. Beide Fahrzeuge waren aufgrund des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Zuge der Abschleppmaßnahmen musste die B295 kurzzeitig in Richtung Leonberg gesperrt werden. Der Sachschaden an beiden Pkws beläuft sich auf insgesamt ca. 18.000 EUR.

Hildrizhausen: Verkehrsunfall mit zwei Beteiligten

Am Samstagvormittag gegen 12 Uhr kam es in Hildrizhausen zu einem Verkehrsunfall. Der 31-jährige Fahrer eines Mercedes befährt die Zeppelinstraße in Richtung Theodor-Heuss-Straße. An der Kreuzung zur Bergstraße missachtete er die Vorfahrt des von rechts kommenden, bevorrechtigten VW eines 49-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

A8 Gemarkung Magstadt: Auffahrunfall mit einem Leichtverletzten

Am Samstag gegen 15:20 Uhr fuhr ein 33-jähriger Fahrer eines Renault die A8 auf Höhe der Raststätte Sindelfinger Wald in Richtung Karlsruhe auf dem linken Fahrstreifen. Unmittelbar vor ihm fuhr ein 56-Jähriger mit seinem VW. Der Fahrer des VW musste aufgrund einer Verkehrsstockung sein Fahrzeug abbremsen. Der Fahrer des Renault bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Durch den Zusammenstoß wurde der Renault nach rechts auf die mittlere Fahrspur abgewiesen. Ein 37-jähriger Fahrer eines Lotus, der auf dieser Fahrspur unterwegs war, konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig verzögern und kollidierte mit dem Renault. Der Fahrer des VW wurde durch den Unfall leichtverletzt. Der Gesamtschaden an den beteiligten Fahrzeugen wird auf 24000 Euro geschätzt. Der Renault und der Lotus mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Zur Versorgung des Verletzten war ein Rettungswagen an der Unfallstelle.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell