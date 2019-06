Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Bei einer Unfallflucht an der Straße "Am Südbahnhof" ist am Montagmorgen zwischen 06.00 h und 13.30 h ein abgestellter Anhänger beschädigt worden. Die ganze linke Seite des Anhängers ist beschädigt. Der Schaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Ein Verursacher hat sich nicht gemeldet.

Castrop-Rauxel:

Einen Schaden in Höhe von 1000 Euro hinterließ ein unbekanntes Fahrzeug an einem geparkten, silbernen Hyundai. Der Wagen stand am Montag zwischen 10.30 h und 11.10 h an der Dinnendahlstraße. Der Verursacher flüchtete, ohne sich zu melden.

An der Lönsstraße wurde am Dienstag zwischen 09.00 h und 10.15 h ein geparkter, blauer Audi Q5 so stark bei einem Unfall beschädigt, dass ein Schaden in Höhe von ungefähr 1000 Euro entstanden ist. Ein Verursacher hat sich nicht gemeldet.

Dorsten:

Mit einem Schaden in Höhe von 2000 Euro fand eine Fahrerin am Montag um 14.30 h ihren geparkten, braunen VW Passat auf einem Edeka-Parkplatz vor. Der Wagen stand gerade eine halbe Stunde dort. Es hat sich niemand gemeldet, der den Schaden verursacht hat.

Herten:

1500 Euro Schaden blieb am Montag nach einer Unfallflucht an der Kuhstraße zurück. Der beschädigte, schwarze Mazda MX5 stand zwischen 11.00 und 16.00 h in einer Parklücke. Ein Verursacher des Schadens hat sich nicht gemeldet.

Oer-Erkenschwick:

Ein Garagentor an der Werkstraße ist bei einer Unfallflucht so stark beschädigt worden, dass ein Schaden in Höhe von ungefähr 1500 Euro entstanden ist. Um 09.15 h hörten Zeugen ein Knall, wenig später wurde der Schaden festgestellt. Der Verursacher war weg.

Hinweise zu den Verkehrsunfallfluchten in Bottrop, Dorsten, Gladbeck, Haltern am See und Marl erbittet das Verkehrskommissariat in Gladbeck unter 0800 2361 111. Hinweise zu den Verkehrsunfallfluchten in Castrop-Rauxel, Datteln, Herten, Oer-Erkenschwick, Recklinghausen und Waltrop erbittet das Verkehrskommissariat in Herten unter 0800 2361 111.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell