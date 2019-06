Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Unfall mit Radlerin - Autofahrer flüchtet

Recklinghausen (ots)

Ein Autofahrer ist am Montag um 15.15 h von der Unfallstelle am Bruchweg geflüchtet, nachdem er eine Radlerin angefahren hat. Die 16-jährige Recklinghäuserin war auf dem Gehweg des Bruchwegs unterwegs. An der Einmündung zur Wildermannstraße stand ein Auto, dessen Fahrer der Jugendlichen mit Handzeichen gab, sie könne vorbeifahren. Dann fuhr der Wagen doch los und stieß mit der Radlerin zusammen. Die Radlerin wurde leicht verletzt. Ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern, fuhr der Mann weg. Der Wagen soll ein älterer, gelber VW Polo gewesen sein. Der Fahrer soll etwa 40 Jahre alt und stabil gewesen sein. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Herten unter 0800 2361 111.

