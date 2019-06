Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl:: Rollerfahrer verletzt

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall wurde am Montag gegen 18.00 h ein 16-jähriger Rollerfahrer aus Marl schwer verletzt. Er war auf dem Lipper Weg unterwegs, als ein 54-Jähriger aus Haltern am See mit seinem Auto rückwärts aus einer Ausfahrt auf den Lipper Weg fahren wollte. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen, der Marler wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt.

