Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Raub auf 24-Jährigen

Recklinghausen (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Montagabend (20:40 Uhr) einem 24-jährigen Bochumer am Berliner Platz Mobiltelefon und Geld geraubt. Der Täter wendete zunächst körperliche Gewalt an, anschließend zog er dem 24-Jährigen die Wertgegenstände aus der Hosentasche. Danach flüchtete er in Richtung Poststraße. Eine medizinische Behandlung war nicht erforderlich. Täterbeschreibung: männlich, ca. 150cm groß, trug ein rotes T-Shirt und eine lange blaue Jeanshose.

Hinweise erbittet das zuständige Kriminalkommissariat unter 0800 2361 111.

