POL-LB: Verkehrsunfälle in Vaihingen an der Enz, Bietigheim-Bissingen, Tamm, Ludwigsburg und Großbottwar

Vaihingen an der Enz: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer - Zeugenaufruf

Auf der Bundesstraße 10 war die Fahrerin eines Opel Insignia am Freitagmittag von Stuttgart kommend in Richtung Mühlacker unterwegs. An der Abzweigung nach Roßwag wollte die 46-Jährige gegen 14:15 Uhr nach links in die Kreisstraße 1648 abbiegen, musste hierzu aber zunächst an einer roten Ampel anhalten. Als sie schließlich bei grün abbiegen wollte, fuhr ihr ein Motorradfahrer ins Heck, der zu diesem Zeitpunkt links an der Fahrzeugschlange vorbeifahren wollte. Der 23 Jahre alte Motorradfahrer zog sich durch den Zusammenprall schwere Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Vaihingen an der Enz, Telefon 07042 941-0, in Verbindung zu setzen.

Bietigheim-Bissingen: Rollerfahrer begeht unter Alkoholeinwirkung Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, gegen 20:00 Uhr, fuhr ein 27-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad-Roller die Stuttgarter Straße in Richtung Ludwigsburg auf dem rechten der beiden Fahrstreifen. Zeitgleich fährt eine 24-jährige Fahrerin eines Peugeot neben ihm auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Ludwigsburg. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung kam der Rollerfahrer während der Fahrt zu weit nach links und kollidierte mit dem Peugeot. Anschließend stürzte er auf die Fahrbahn. Der Rollerfahrer versuchte nach dem Sturz von der Unfallstelle wegzurennen, wurde aber von aufmerksamen Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Während der Unfallaufnahme wurde neben der Alkoholisierung des Rollersfahrers auch festgestellt, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und der Roller nicht zugelassen ist. Der Rollerfahrer wurde durch den Sturz schwerverletzt und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Hier wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt. Der Schaden an den beteiligten Fahrzeugen wird auf 3000 Euro geschätzt. An der Unfallstelle waren zwei Polizeistreifen und ein Rettungswagen im Einsatz.

Tamm - Verkehrsunfall mit Kind

Gegen 10:30 Uhr am Samstagvormittag ereignete sich auf der Hauptstraße in Tamm ein Verkehrsunfall. Ein 38-jähriger Fahrer eines Mercedes fuhr vorwärts aus einer Hofeinfahrt. Dabei übersah er einen von links kommenden 4-jährigen Jungen auf seinem Laufrad. Dieser fuhr zum Unfallzeitpunkt auf dem dortigen Gehweg. Der Junge wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und wurde vor Ort von der Besatzung eines Rettungswagens behandelt. Sachschaden entstand durch den Unfall nicht.

Ludwigsburg: Unfall mit Motorradfahrer auf der Schlossstraße

Am Samstag gegen 16:20 Uhr kam es in Ludwigsburg auf der Schlossstraße in Fahrtrichtung Heilbronn zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Motoradfahrer. Ein 59-jähriger Lenker eines Motorrads der Marke Suzuki befuhr die dortige Unterführung unter der "Sternkreuzung" hinter einer 59-jährigen VW-Fahrerin. Beide wollten im Anschluss nach rechts auf den Fahrstreifen in Richtung Marbacher Str. wechseln. Die Suzuki befand sich bereits auf dem rechten Fahrstreifen, als der VW nach rechts blinkte und begann, den Fahrstreifen zu wechseln. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, leitet der Motorradfahrer eine Vollbremsung ein und kommt hierbei zu Fall. Der Motorradfahrer verletzte sich leicht und wurde zur ambulanten Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden an der Suzuki beträgt etwa 1500 Euro, der VW blieb unbeschädigt, da es zu keiner Berührung zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Für die Unfallaufnahme waren zwei Streifen des Polizeipräsidiums Ludwigsburg eingesetzt.

Großbottwar: Pedelecfahrerin stürzt und verletzt sich dabei schwer

Am Samstag gegen 12:50 Uhr fanden Ersthelfer eine nicht ansprechbare 54-jährige Pedelecfahrerin auf einem Feldweg parallel zur L1100 in Richtung Höpfigheim. Die Dame stürzte vermutlich auf der Strecke bergab ohne Fremdeinwirkung und verletzte sich dabei schwer. Sie wurde vor Ort vom hinzugerufenen Rettungsdienst behandeelt und im Anschluss in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden am Pedelec beträgt circa 50 Euro. Zur Aufnahme des Verkehrsunfalls befanden sich zwei Streifen des Polizeipräsidiums Ludwigsburg an der Unfallstelle.

