Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag, 19.07.2019, gegen 23.01 Uhr befuhr ein 28 Jahre alter Krad-Lenker die K 1067 von Gärtringen kommend in Richtung Aidlingen. In einer dortigen Rechtskurve verlor er vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Krad und kam zu Sturz. Krad-Lenker und Krad rutschten hierbei getrennt über die Fahrbahn. Der Fahrer kollidierte nach ca. 40 Metern mit einem entgegenkommenden Pkw einer 58 jährigen Pkw-Fahrerin und wurde unter diesem im Frontbereich eingeklemmt. Das Krad rutschte ebenfalls über die Gegenfahrbahn und beschädigte hierbei eine Schutzplanke und kam nach weiteren 30 Meter an einem Baum zur Endlage. Der Krad-Lenker wurde tödlich verletzt, die Pkw-Lenkerin erlitt einen schweren Schock und wurde durch Notfallseelsorger betreut. Das Krad und der Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Schaden am Krad ca. 6000 Euro, der am Pkw ca. 10000 Euro. Eingesetzt waren die Feuerwehren Aidlingen mit 4 Fahrzeugen und 25 Mann sowie Gärtringen mit 3 Fahrzeuge und 20 Mann, außerdem 1 Rettungswagen, 1 Notarzt sowie ein Rettungshubschrauber der den Anflug abbrach da die Person zwischenzeitlich verstorben war. Die K 1067 zwischen Aidlingen und Gärtringen war für ca. 3 Stunden zur Aufnahme voll gesperrt. Außerdem waren 6 Streifen von verschiedenen Dienststellen im Einsatz.

