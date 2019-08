Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung an PKW - Vandalen in Schrebergärten - Unfallflucht - Sonstiges

Aalen (ots)

Untermünkheim: 7500 Euro Schaden

Am Montag um 19 Uhr wollte eine 63-jährige Lenkerin eines PKW Mercedes vom Mühlweg auf die Weinbrennerstraße einfahren und kollidierte dort mit einem PKW Mini eines 18-Jährigen. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 7500 Euro geschätzt.

Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung an PKW

Zwei Skoda Octavia einer Firma, die in der Gaildorfer Straße abgestellt waren, wurden zwischen Freitagabend und Montagmorgen mit Dreck verschmutzt und dabei zerkratzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3000 Euro. Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: Über den Fuß gefahren

Am Montag um 12 Uhr wollte ein 67-Jähriger mit seinem PKW Audi im Langen Graben im Parkhaus des Landratsamtes einparken. Hierbei übersah er seine 56-jährige Lebensgefährtin und fuhr ihr über den Fuß. Dabei wurde die Frau so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Obersontheim: Vandalen in Schrebergärten

Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen betraten bislang unbekannte Personen die Schrebergartenanlage im Friedhofweg. In mindestens drei Gärten beschädigten sie Umzäunungen oder verschlossene Gartentüren. Eine Gartenhütte wurde aufgebrochen. Aus den Beeten wurden diverse Gemüsepflanzen entwendet. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall entgegen. Tel.: 0791 / 4000

Crailsheim: Unfallflucht

2.000 Euro Sachschaden an einem in der Breslauer Straße an der Einmündung zur Kalkäcker Straße geparkten Audi verursachte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Montagnachmittag Die Polizei Crailsheim bittet Zeugen sich unter Telefon 07951 480-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-110

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell