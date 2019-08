Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Motorrad fing Feuer

53937 Schleiden-Oberhausen (ots)

Ein Mann (65) aus der Gemeinde Nettersheim ließ am Dienstag (11.30 Uhr) ein Motorrad in einer Lagerhalle an der Glashüttenstraße warmlaufen und verließ kurz das Gebäude. Bei seiner Rückkehr war der gesamte Lagerraum mit Rauch gefüllt. Das brennende Motorrad wurde von der Feuerwehr gelöscht. Der Gesamtschaden liegt im unteren fünfstelligen Euro-Bereich.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell