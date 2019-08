Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenz: Körperverletzung durch zerbrochene Bierflasche

Koblenz (ots)

Am Sonntag, 04.08., wurde gegen 04.15 Uhr eine Schlägerei vor einer Gaststätte in der Koblenzer Altstadt gemeldet. Die Polizeibeamten trafen vor Ort drei Männer an, von denen einer am Oberarm schwer verletzt war. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Wie sich herausstellte, war einer der Männer für die Verletztungen des anderen verantwortlich. Der dritte Mann gab an, unbeteiligt zu sein und die beiden Männer nicht zu kennen. Er habe den Vorfall jedoch beobachtet und gesehen, dass der Angreifer immer wieder mit einer zerbrochenen Bierflasche auf den Verletzten losgegangen sei. Der Beschuldigte wurde in Gewahrsam genommen.

Die Ermittlungen dauern noch an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz (Färber-Neumann)



Telefon: 0261-103-2114

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell