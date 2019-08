Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenz: Mehrere Schlägereien in der Innenstadt

Koblenz (ots)

Am Wochenende kam es zu mehreren Angriffen und Körperverletzungen in der Koblenzer Innenstadt.

Ein junger Mann hielt die Polizei besonders in Atem, denn er kommt in gleich drei Fällen von Körperverletzungen als Tatverdächtiger in Betracht. Am Samstag, 03.08., wurde gegen 22.50 Uhr eine Körperverletzung an den Rheintreppen hinter dem Schlosspark gemeldet. Eine Gruppe Jugendlicher habe den Tag am Rhein ausklingen lassen wollen und sei von drei Unbekannten aggressiv angepöbelt worden. Die Männer nahmen den jungen Leuten eine Musikbox weg und warfen diese auf den Gehweg. Anschließend schlugen sie zwei Männern der Gruppe ins Gesicht, wobei diese verletzt wurden. Daraufhin flohen die Täter.

Am Sonntag, 04.08., um 0.14 Uhr ging in der Polizeidienststelle eine weitere Meldung zu einer Körperverletzung an den Rheintreppen ein. Im Rahmen einer Fahndung konnten zwei verdächtige Personen festgestellt werden, auf die auch die Personenbeschreibung aus der vorherigen Körperverletzung zutraf.

Wie sich herausstellte, passte auf einen der Beschuldigten auch die Personenbeschreibung eines Mannes, der bereits schon am Freitag, 02.08., eine Körperverletzung an den Rheinterrassen begangen hat. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

