Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Unfall mit 2 schwerverletzten Fahrzeuginsassen - Vollsperrung der B416 für mehrere Stunden

Kobern-Gondorf (ots)

Am Samstag, um 21.40 Uhr, befuhr ein 20jähriger Mann aus Koblenz die B416 von Kobern-Gondorf in Richtung Koblenz. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er von der Fahrbahn ab, touchierte ein Bauteil der parallel verlaufenden Bahnstrecke und überschlug sich. Der PKW kam auf dem Fahrzeugdach am Fahrbahnrand zum Liegen. Fahrer und Beifahrer wurden in Koblenzer Krankenhäuser eingeliefert. Die Vollsperrung dauerte bis kurz nach Mitternacht, während der Bahnverkehr nur kurz unterbrochen werden musste. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 10.000 Euro.

