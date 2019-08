Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenz - Medieninfo für das Stadtgebiet

Koblenz (ots)

Im Stadtgebiet Koblenz kam es am Wochenende vom 02. bis 04.08.2019 zu mehreren Verkehrsunfällen, bei denen an den beteiligten Fahrzeugen Schachschaden entstanden ist. In allen Fällen handelt es sich um Schäden in finanziell niedrigen Bereichen.

Bei mehreren Verkehrsunfallfluchten liegen Hinweise die flüchtigen Unfallverursacher vor, andere konnten im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme ermittelt werden.

