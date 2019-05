Polizei Korbach

POL-KB: Allendorf-Osterfeld/Hallenberg - LKW gestohlen und beschädigt bei Hallenberg aufgefunden

In der Nacht von Freitag auf Samstag entwendete ein unbekannter Täter einen Lkw von einem Parkplatz an der Bundestraße B 236 zwischen Allendorf-Osterfeld und Bromskirchen.

Zunächst hebelte er einen auf dem Parkplatz stehenden Baucontainer und ein Staufach eines Lkw auf. Aus dem aufgebrochenem Lkw entwendete er Werkzeug, was aus dem Baucontainer gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Anschließend öffnete er einen weiteren Lkw, den er entwendete.

Bei diesem handelt es sich um einen weißen Mercedes, der als Baustellenfahrzeug zum Transport von Spülbohrern eingesetzt wird.

Der Täter flüchtete mit dem Lkw von Osterfeld in Richtung Hallenberg (HSK). Auf dem Fluchtweg beschädigte er eine Schranke an einer Abfahrt von der B 236 in ein Waldgebiet. Den beschädigten Lkw ließ der Täter auf einem Grünstreifen neben einem Waldweg nordwestlich von Hallenberg zurück. Dort konnte er am Samstagmorgen gegen 07.30 Uhr durch Waldarbeiter aufgefunden werden(siehe eingestelltes Bild).

Der Gesamtschaden beträgt nach ersten Schätzungen ca. 2.500 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-7203-0, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

