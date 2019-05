Polizei Korbach

POL-KB: 2. Folgemeldung zur Auseinandersetzung vom Mittwoch in Volkmarsen

Korbach (ots)

(siehe auch OTS-Meldungen Polizeipräsidium Nordhessen vom 22.05.2019, 23:09 Uhr, und vom 23.05.2019, 09:01 Uhr)

Volkmarsen: Wie bereits in den Pressemeldungen vom Mittwoch und Donnerstag berichtet, kam es am Mittwochabend gegen 18 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung im Steinweg in Volkmarsen, bei der ein 25-Jähriger aus Bad Arolsen Stichverletzungen erlitt und anschließend stationär behandelt werden musste.

Der Geschädigte konnte am Donnerstag das Krankenhaus verlassen, die Verletzungen waren zu keinem Zeitpunkt lebensbedrohlich.

Die weiteren Ermittlungen des zuständigen Fachkommissariats K 10 der Kripo Korbach ergaben, dass es in den Tagen vor der Auseinandersetzung bereits Streitigkeiten zwischen dem 25-jährigem Bad Arolser und dem 20-jährigen Tatverdächtigen gab. Am Samstag (18. Mai) trafen die beiden Beteiligten schon einmal aufeinander. Nach einem Streit soll der 25-Jährige den 20-Jährigen in das Gesicht geschlagen haben. De Polizeistation Bad Arolsen ermittelt in dieser Sache wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den Bad Arolser.

Die Hintergründe der Streitigkeiten sind noch Gegenstand von weiteren Ermittlungen, es soll aber auch um Drogengeschäfte gegangen sein.

An der Auseinandersetzung am Mittwochabend waren außer den aus Afghanistan und Pakistan stammenden Männern eine größere Gruppe von Bekannten des Bad Arolsers beteiligt.

Am Donnerstagnachmittag wurde der 20-jährige Afghane nach den erforderlichen polizeilichen Maßnahmen nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Kassel aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Kriminalpolizei Korbach geführt.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben und sich noch nicht bei der Polizei gemeldet haben, werden weiterhin gebeten, sich unter bei der Polizei in Korbach, Tel. 05631 - 971-0, zu melden.

