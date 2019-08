Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Räuberischer Diebstahl

Mainz (ots)

Am Mittwochabend entwendete eine Frau in einem Modegeschäft am Brand eine Handtasche. Beim Verlassen des Geschäftes lief ihr eine Kundin hinterher, die das ganze beobachtet hatte. Beim Versuch durch mehrere unbekannte Passanten sie festzuhalten schlug sie um sich. Sie konnte dann unerkannt flüchten. Das Diebesgut ließ sie zurück. Die Frau wird folgendermaßen beschrieben. Ca. 170 cm groß, kurze, braune Haare, schlank. Bekleidet war sie mit einer grau-beigen Kappe, langen braunen Hosen und mit einem weißen T-Shirt. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06131/654110 an die Polizeiinspektion Mainz 1 zu wenden.

