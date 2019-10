Polizei Bonn

POL-BN: Wohnungseinbruch in Rheinbach - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

In den Abendstunden des 01.10.2019 brach ein noch unbekannter Täter in eine Parterrewohnung auf der Kolpingstraße in Rheinbach ein: Nach der Spurenlage gelangte der Unbekannte in dem Zeitraum zwischen 18:00 und 21:00 Uhr über das Gartengrundstück an einen nicht einsehbaren Hausbereich und verschaffte sich von dort durch das gewaltsame Aufhebeln eines Fensters Zugang in die Zimmer. Der Einbrecher durchsuchte die Räume augenscheinlich nach möglichem Diebesgut und flüchtete dann unerkannt vom Ort des Geschehens. Über Art und Umfang möglicher Beute liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Das zuständige KK 34 hat die weitergehenden Ermittlungen übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell