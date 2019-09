Polizei Wuppertal

POL-W: W Brand in einem Mehrfamilienhaus in Wuppertal Heckinghausen

Wuppertal (ots)

Gestern (01.09.2019), kam es gegen 12:50 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Straße auf der Bleiche in Wuppertal-Heckinghausen. Nachdem Bewohner Rauch aus der Küche bemerkten und das Haus selbständig verließen, löschte die Feuerwehr den Brand. Drei Bewohner mussten mit dem Verdacht der Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlun-gen zur Brandursache und zur Schadenshöhe aufgenommen. (sw)

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell