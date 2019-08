Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG Begrüßung der Neuzugänge beim PP Wuppertal - Einladung an Medienvertreter

Wuppertal (ots)

Am 02.09.2019 freuen wir uns über insgesamt 150 Kolleginnen und Kollegen, die ihren Dienst beim Polizeipräsidium Wuppertal aufnehmen. Darunter sind 136 echte "Frischlinge", die nach erfolgreicher Ausbildung ihrem Ersteinsatz bei uns entgegen fiebern.

In diesem Jahr werden wir von dem personellen Zuwachs

- 89 Beamtinnen und Beamte in der Polizeiinspektion Wuppertal,

- 29 in Solingen und

- 19 in Remscheid einsetzen.

Die weiteren Neuzugänge werden den Direktionen Kriminalität (3), Verkehr (1) und Gefahrenabwehr / Einsatz (9) zugewiesen.

Im Laufe des vergangenen Jahres haben außerdem vier Verwaltungsbeamtinnen und -beamte und 27 Regierungsbeschäftigte ihren Dienst in der Kreispolizeibehörde Wuppertal angetreten.

Polizeipräsident Markus Röhrl begrüßt unsere "Neuen" im Rahmen einer Feierstunde

am Montag, den 02.09.2019, um 10:00 Uhr, im Audimax des Internationalen Evangelischen Tagungszentrums - Auf dem Heiligen Berg, Missionsstraße 9, 42285 Wuppertal.

Der Oberbürgermeister der Stadt Solingen, Herr Kurzbach, wird ein Grußwort sprechen. Neben der Vereidigung der Neuzugänge wird die Veranstaltung musikalisch durch unsere Kollegin KOKin Alexandra Abraham mit Unterstützung des Landespolizeiorchesters umrahmt. Zu dieser Feierstunde laden wir Medienvertreter herzlich ein! (jk)

Fototermine in Wuppertal, Remscheid und Solingen

1. Gruppenfoto in Wuppertal: gegen 11:10 Uhr sind Gruppenfotos mit allen Neuzugängen und mit den Wuppertaler Kolleginnen und Kollegen auf dem Gelände des Tagungszentrums vorgesehen.

2. Gruppenfoto in Remscheid: Es wird - wie vorab besprochen - kurzfristig am Montag ein Fototermin in Remscheid ermöglicht.

3. Gruppenfoto in Solingen: Es wird - wie vorab besprochen - kurzfristig am Montag ein Fototermin in Solingen ermöglicht.

