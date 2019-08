Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG- Einladung für Medienvertreter - Präventionsveranstaltung zum Thema "Achtung beim Abbiegen"

Wuppertal (ots)

Die Hauptunfallursache "Fehler beim Abbiegen" liegt mit deutlichem Abstand an der Spitze aller beim PP Wuppertal erfassten meldepflichtigen Verkehrsunfälle. Im Jahr 2018 ereigneten sich insgesamt 1.701 Verkehrsunfälle mit Personenschaden, davon waren 433 (25 %) auf Fehler beim Abbiegen zurückzuführen. Zur Intensivierung der Bekämpfung des Fehlverhaltens beim Abbiegen wurde durch die Verkehrsunfallprävention in Zusammenarbeit mit dem Technischen Berufskolleg Solingen, der Berufsfachschule für Gestaltungstechnische Assistentinnen/-en, ein Fahrzeugaufkleber entwickelt, der das richtige Verhalten darstellt. In Kooperation mit den Verkehrswachten der drei Bergischen Städte Wuppertal, Solingen und Remscheid sowie der "Allianz für Sicherheit im Bergischen Land" konnten die Aufkleber gedruckt werden. Diese werden zur flächendeckenden Verkehrsunfallprävention im Präsidialbereich an den Streifenwagen des PP Wuppertal angebracht werden. Die Präsentationsveranstaltung findet am Dienstag, 03.09.2019, 13:00 Uhr, in Wuppertal, Liegenschaft Müngstener Straße 35 statt. Neben dem Polizeipräsidenten Herrn Markus Röhrl nehmen die Bürgermeisterin Frau Bettina Brücher für die Stadt Wuppertal, sowie Vertreter der Kooperationspartner an der Veranstaltung teil. Medienvertreter sind herzlich eingeladen, sich bei der Präsentation über die Präventionsaktion zu informieren. Hierzu werden Sie gebeten sich im Zeitraum zwischen 12:30 Uhr und 12:50 Uhr vor dem Haupteingang der Liegenschaft einzufinden. (weit)

