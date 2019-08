Polizei Wuppertal

POL-W: RS - Beschuldigter flüchtet über Balkon

Wuppertal (ots)

Remscheid - Im Rahmen von Ermittlungsarbeiten kontrollierten am 28.8. gegen 15 Uhr Polizeibeamte in Zivilkleidung in der Haddenbacher Straße einen Mann in einer Wohnung. Als sich die Beamten vorstellten, flüchtete der Mann vor der Polizei über den Balkon der Wohnung im 4. Stock. Versuche der Polizisten den Mann nach Überqueren des Geländers festzuhalten und davon zu überzeugen, wieder auf den Balkon zurück zu klettern waren erfolglos. Im Zuge der Landung zog sich der 25-Jährige Verletzung zu, die ihn jedoch zunächst nicht daran hinderten seine Flucht fortzusetzen. Er konnte jedoch wenig später von der Polizei gestellt und in der Folge ärztlich behandelt werden. Dem Mann werden sowohl Betrugs- als auch Betäubungsmitteldelikte zur Last gelegt. Er ist zur weiteren Behandlung im Krankenhaus. (jb)

