Polizei Wuppertal

POL-W: W- Kellerbrand in Wuppertal-Elberfeld - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Heute Morgen, 28.08.2019 gegen 05:00 Uhr, kam es auf der Ewaldstraße in Wuppertal zu einem Brand. Die Feuerwehr konnte die Brandentstehung im Keller des Gebäudes orten und das Feuer löschen. Nach Beendigung der Löscharbeiten hat die Kriminalpolizei mit Unterstützung eines Brandursachensachverständigen die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen ist von einer vorsätzlichen Brandlegung auszugehen. Durch den Brand wurde niemand verletzt. Die Ermittlungsarbeit der Polizei dauert an. Das zuständige Kriminalkommissariat 11 bittet dringend um Zeugenhinweise. Diese können sich unter der Rufnummer 0202/284-0 mit der Polizei in Verbindung setzen.

Staatsanwaltschaft Wuppertal

Herrn Oberstaatsanwalt

Wolf-Tilman Baumert

0202/5748-410

