Polizei Wuppertal

POL-W: W - Motorradfahrer nach Unfall in Barmen verletzt

Wuppertal (ots)

Wuppertal - Am frühen Nachmittag des 27.8. kam es auf der Zeughausstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde. Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung zur Helgoländer Straße. Der 19-jährige Wuppertaler fuhr zunächst hinter einem weißen Seat, bevor dieser das Fahrttempo verringerte. Während des darauffolgenden Überholmanövers bog der Seat, der von einer Wuppertalerin (55) gelenkt wurde, überraschend links ein, um in die Helgoländer Straße abzubiegen. Die beiden Fahrzeuge stießen seitlich aneinander. Die Rettungskräfte versorgten die beiden Unfallbeteiligten vor Ort und brachten sie im Anschluss ins Krankenhaus zu weiteren Untersuchungen. Die Sperrungen auf der Zeughausstraße und der Helgoländer Straße wurden nach den Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme gegen 15:10 Uhr wieder aufgehoben. (jb)

