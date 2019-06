Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF)Pforzheim - Rathaus nach Bombendrohung geräumt und weiträumig abgesperrt

Pforzheim (ots)

Nach einer eingegangenen Mail am Mittwochvormittag beim Rathaus Pforzheim mit einer Bombendrohung hat die Polizei unter Einsatz zahlreicher Kräfte vorsorglich das Verwaltungsgebäude wie auch das gesamte Areal in einem Radius von bis zu 300 Metern geräumt und abgesperrt. Derzeit dauern die Maßnahmen noch an. Darüber hinaus sind die Ermittlungen zum Urheber und der Ernsthaftigkeit des Schreibens im Gange.

Ralf Minet, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell