Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Exhibitionist gesucht;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Exhibitionist

Am Sonntag, 02. Juni, gegen 17.40 Uhr, trat in der Uferstraße ein Exhibitionist in Erscheinung. Der Mann sprach aus einem schwarzen Auto heraus eine junge Frau an und fragte nach dem Weg. Als die Angesprochene bei der Wegbeschreibung bemerkte, dass sie es mit einem Exhibitionisten zu tun hatte, brach sie das Gespräch ab und ging davon. Sie beschrieb den Mann als ca. 40 Jahre alten mutmaßlichen Mitteleuropäer, vermutlich Deutschen, mit kurzen dunklen Haaren und dunklen Augen. Der Mann trug an dem Tag eine helle Hose mit Karomuster. Wo ist der Mann noch aufgefallen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Martin Ahlich

