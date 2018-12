POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Versuchter Raub, Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) - Zeugen für einen versuchten Straßenraub suchen derzeit die Ermittler des Raubdezernats des Kriminalkommissariats Mannheim.

Am Samstagabend gegen 21:10 Uhr hob einer der Geschädigten, ein 28-jähriger Mann am Geldautomaten der Sparkasse an den Kapuzinerplanken Geld ab. Der Mann befand sich in Begleitung zweier weiterer Personen. An der Ampelanlage O 7/N 7 versuchte ein bislang Unbekannter den Geldbeutel aus der Jackentasche des Geschädigten zu ziehen, was von Letzterem bemerkt wurde. In der Folge kam es zu einem Gerangel, in dessen Verlauf die Geldbörse zu Boden fiel. Ein Komplize des verhinderten Räubers versuchte nun, sich des Portemonnaies zu bemächtigen. Dies wiederum konnte ein 21-jähriger Begleiter des Geschädigten unterbinden. Als er versuchte, den Komplizen des Straßenräubers festzuhalten, schlug dieser mit Fäusten auf ihn ein.

Im Anschluss gelang dem Duo ohne Beute die Flucht in Richtung Paradeplatz.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben: Afrikanischer Phänotyp, 190cm groß, Vollbart, dünn, bekleidet mit schwarzer Mütze und Jacke Dessen "Helfer" war ebenfalls dunkelhäutig, 180 bis 190cm groß, dunkles Haar, trug eine braune Jacke

Eventuelle Zeugen des Vorfalls werden gebeten, die Kriminalpolizei unter 0621/174-4444 anzurufen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Markus Winter

Telefon: 0621 174-1103

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell