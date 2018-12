POL-MA: Sinsheim: Versuchter Einbruch in Wohnanwesen - Terrassentüre hielt Hebelversuchen stand

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Mehr als zwei Dutzend Hebelversuche an der Terrassentüre eines Anwesens in der Straße "Alte Steige" im Sinsheimer Ortsteil Reihen stellten die Beamten fest, nachdem diese von den Geschädigten über den Einbruchsversuch informiert worden waren. Am Samstagnachmittag hatten die Geschädigten ihr Haus verlassen und kehrten am Abend erst wieder zurück. Zu diesem Zeitpunkt war ihnen nichts Ungewöhnliches aufgefallen. Am nächsten Morgen bemerkten sie dann die beschädigte Terrassentüre und verständigten die Polizei. Bislang unbekannte Täter hatten an dieser Türe mehrfach angesetzt, konnten jedoch aufgrund der Sicherung nicht ins Innere des Hauses gelangen.

Den Schaden an der Terrassentüre beziffert die Polizei mit ca. 2.500 Euro. Die Ermittlungen dauern aktuell noch an.

Zeugen und/oder Anwohner, die am Samstagnachmittag oder gar in der Nacht zum Sonntag verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, das Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/6900, oder die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, zu kontaktieren.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell