POL-MA: Sinsheim: Unfall auf der L 592 - vier Autos beteiligt, keine Verletzte

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Samstagnachmittag kam es auf der L 592, Gem. Reihen zu einem Verkehrsunfall, an dem vier Autos beteiligt waren. Alle Fahrer hatten jedoch Glück im Unglück und erlitten keine Verletzungen. Wegen eines von dem dortigen Pendlerparkplatz rückwärts ausfahrenden Lkw mussten drei Autofahrer ihre Geschwindigkeiten verringern bzw. ihre Fahrzeuge komplett abbremsen. Ein 60-jähriger Audi-Fahrer erkannte die Gefahrenstelle offenbar zu spät und fuhr auf den Mercedes auf, der in der Folge die davor befindlichen VW Golf aufeinander schob. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden auf 15.000 Euro. Der Sinsheimer Audi-Fahrer sieht einer Anzeige entgegen.

