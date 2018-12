POL-MA: Sandhausen: Kollision im Kreuzungsbereich - hoher Schaden, zwei Verletzte

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Im Kreuzungsbereich der Herchheimer-/Bandholzstraße stießen am Sonntag kurz nach 15 Uhr zwei Fahrzeuge zusammen. Verursacht hatte den Crash ein 48-jähriger Nissan-Fahrer, der den ordnungsgemäß fahrenden Mercedes-Fahrer übersehen hatte. Beide Autos krachten nach dem Zusammenprall noch gegen die Hausmauer eines Anwesens, so dass ein Gesamtschaden von über 20.000 Euro entstand. Ein vor dieser Mauer stehendes Dixihäuschen, der Nissan krachte dagegen, wurde ebenfalls beschädigt und auch verschoben. Beide Männer klagten bei der Unfallaufnahme über Verletzungen und begaben sich selbstständig in ein Krankenhaus. Die nicht mehr fahrbereiten Autos transportierten Abschleppunternehmen von der Unfallstelle ab.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell