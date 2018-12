POL-MA: Wiesloch: Versuchter Einbruch in der Gartenstraße - Täter flüchtet nach Ansprache

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Ein bislang unbekannter Täter machte sich am Samstagmorgen gegen 6.30 Uhr an der Türe eines Schuppens, welcher an ein Mehrfamilienhaus in der Gartenstraße angrenzt, zu schaffen. Ein Bewohner wurde aufmerksam und sprach den Mann an, so sofort von seinem weiteren Vorhaben abließ und im Schutze der Dunkelheit entkommen konnte.

Er alarmierte sogleich die Polizei und beschrieb den Täter wie folgt: Ca. 175 - 180 cm groß, kurze, dunkle Haare; trug eine beige Hose, eine beige Jacke mit dunklen Ellenbogen-Patches.

Beschädigungen waren zunächst keine festzustellen, so dass auch kein Schaden entstanden sein dürfte. Zeugen, die hierzu Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/57090, zu melden.

