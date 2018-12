Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In der Nacht zum Samstag machten sich bislang nicht ermittelte Täter an der Eingangstüre eines Lebensmittelmarktes in der Gassenäckerstraße zu schaffen. Bisherigen Feststellungen nach traten bzw. drückten die Unbekannten solange gegen die erste Türe, bis diese aus der Führungsschiene herausgelöst wurde und stiegen ein. Beim Passieren der zweiten Türe löste jedoch der Alarm aus, so dass die Täter von ihrem Vorhaben abließen und die Flucht ergriffen. Sofort nach Bekanntwerden des Einbruchs bei der Polizei kurz nach 4 Uhr rückten mehrere Streifenwagenbesatzung mit Unterstützung der Polizeihundeführer aus, umstellten und durchsuchten das Objekt, allerdings mit negativem Ergebnis.

Aus dem Markt wurde offenbar nichts gestohlen. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an. In welcher Höhe Schaden entstand, ist noch nicht geklärt.

Zeugen, die in der Nacht zum Samstag - Tatzeit: ca. 4.15 Uhr - verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/2880, in Verbindung zu setzen.

