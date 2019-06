POL-MR: Bargeld aus Haus gestohlen;Diebe stehlen Jacke und laufen über Auto;Schlag mit Flasche - Duo vorläufig festgenommen;Unbekannte randalieren in Kirche und hinterlassen Kotspuren;

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Bargeld aus Haus gestohlen

Cölbe: Am Freitag, 31. Mai drang ein Unbekannter zwischen 12.30 und 13.50 Uhr in ein Wohnhaus in der Heidestraße ein. Der Dieb gelangte über eine offenstehende Balkontür ins Innere und stahl aus einer Geldbörse Bargeld. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06428- 93050, entgegen.

Diebe stehlen Jacke und laufen über Auto

Cölbe: Der Diebstahl einer Jacke aus dem Inneren eines Fiat Tipo scheint den Dieben nicht gereicht zu haben. Die Unbekannten griffen zwischen Donnerstag, 30. Mai, 3.30 Uhr und Freitag, 31. Mai, 14.40 Uhr auf dem Parkplatz vor einem Vereinsheim in der Rosenstraße zu und liefen anschließend über die Motorhaube und das Dach des Wagens. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 2300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Schlag mit Flasche - Duo vorläufig festgenommen

Stadtallendorf: Nach einem Vorfall am Sonntag, 2. Juni gegen 2.50 Uhr vor einem Lokal in der Niederkleiner Straße ermittelt die Polizei gegen zwei junge Männer im Alter von 21 und 23 Jahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Der Jüngere soll laut Angaben eines Zeugen bei dem Streit auch mit einer Flasche zugeschlagen haben. Das 43 Jahre alte mutmaßliche Opfer erlitt dabei eine kleine Verletzung am Kopf. Die Hintergründe der Fehde ließen sich vor Ort nicht klären. Alle Beteiligten standen zum Zeitpunkt der Auseinandersetzung erheblich unter Alkoholeinfluss. Zudem soll der 21-Jährige, der bei der Schlägerei mit einer Beule am Kopf davonkam, im Nachgang auch noch die beleuchtete Reklametafel einer Waschanlage unweit der Gaststätte beschädigt haben. Das Duo wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Zeugen, die sich bisher nicht gemeldet haben, setzen sich bitte mit der Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050, in Verbindung.

Unbekannte randalieren in Kirche und hinterlassen Kotspuren

Lahntal-Caldern: Ein nicht alltäglicher Fall von Vandalismus vor und in einer Kirche beschäftigt derzeit die Marburger Polizei. Die Beamten suchen nach dem Geschehen am Freitag, 31. Mai dringend nach Zeugen. Die Unbekannten schritten zwischen 8.30 und 13.30 Uhr zur Tat und verschafften sich auf bisher unbekannte Weise Zutritt in das Gotteshaus in der Klosterbergstraße. Auf dem Altar beschädigten die Randalierer durch "Zündeleien" eine Bibel sowie ein Gesangbuch. Zudem brachen die Rowdys ein Schränkchen und eine Truhe auf, ohne etwas zu stehlen. Am Eingang der Kirche sowie auf einer Parkbank im Außenbereich hinterließen die Unbekannten jeweils einen Kothaufen und beschädigten auch noch drei größere Kerzen. Der reine Sachschaden beläuft sich auf 300 Euro. Die Ermittler erhoffen sich nach dem ungewöhnlichen Vorfall Hinweise auf den oder die Täter. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Roller demoliert - Polizei sucht nach zwei Verdächtigen

Marburg-Marbach: Einen Schaden von insgesamt 1500 Euro hinterließen Unbekannte zwischen Freitag, 31. Mai, 11 Uhr und Samstag, 1. Juni, 17 Uhr in einem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Brunnenstraße. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach zwei Verdächtigen im Alter von etwa 17 und 40 Jahren, die möglicherweise mit der Sachbeschädigung in Verbindung stehen. Die Randalierer schlugen und traten auf den Roller der Marke Piaggio ein und verursachten dabei massive Beschädigungen an dem Zweirad. Zudem fehlen nach dem Wutausbruch der Unbekannten diverse Fahrzeugteile. Der jüngere Verdächtige ist schlank, vermutlich Deutscher, etwa 170 bis 175 cm groß und hat hellblonde Haare. Bekleidet war er mit einen weißen T-Shirt der Marke Hilfiger. Sein Begleiter mit einem dunklen Kurzhaarschnitt und schlanker Figur ist etwa 180 cm groß. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Grüner Golf landet im Straßengraben- Autofahrerin als wichtige Zeugin gesucht

Stadtallendorf/Landesstraße 3290: Am Samstagvormittag, 1. Juni landete ein grüner Golf auf der Landesstraße 3290 zwischen Schweinsberg und Niederklein im Straßengraben. Die Polizei ermittelt wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Trunkenheit im Straßenverkehr. Die Ordnungshüter nahmen den mutmaßlichen Fahrer wenig später in seiner Wohnung vorläufig fest. Der Fahrer im mittleren Alter will eigenen Angaben zufolge erst nach dem Unfall Alkohol konsumiert haben. Ein Richter ordnete bei dem stark alkoholisierten Mann zwei Blutentnahmen an. Der mutmaßliche Fahrer war um 11 Uhr in Richtung Niederklein unterwegs, kam zunächst nach rechts von der Straße ab und überfuhr einen Leitpfosten. Durch das Gegenlenken schoss der Wagen anschließend nach links, überfuhr einen weiteren Pfosten und landete letztendlich im Straßengraben. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1300 Euro. Im Zusammenhang mit dem Unfall sucht die Polizei dringend nach einer Autofahrerin. Nach Angaben des Golf-Fahrers nahm ihn die Frau, von der leider keine nähere Beschreibung vorliegt, mit dem Auto bis nach Niederofleiden mit. Die unbekannte Frau sowie Zeugen des Unfalls werden gebeten, Kontakt mit der Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050, aufzunehmen.

