POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Kiosk am Durlacher Hauptbahnhof

Ein bislang unbekannter Täter kletterte am Mittwoch, gegen 00:30 Uhr, auf das Dach eines Kiosks in der Willmar-Schwabe-Straße in Karlsruhe-Durlach und verschaffte sich von dort aus Zutritt in den Verkaufsraum. Nach aktuellem Stand wurde ein geringer Betrag Bargeld entwendet. Offenbar wurde der Einbrecher während seines Vorhabens gestört. Eine Tragetasche vollgeladen mit Zigaretten wurde vor Ort aufgefunden. Zudem konnten zahlreiche Spuren sichergestellt werden. Beim Eintreffen der Polizei, wurde das Gebäude zunächst umstellt. Bei einer anschließenden Durchsuchung des Kiosks war der Täter jedoch nicht mehr anzutreffen.

Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst gerne telefonisch, unter der Nummer 0721/666-5555, entgegen.

