POL-W: RS- Durchsuchungsmaßnahmen der Polizei Hagen

Die Dienststelle zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität des PP Hagen durchsuchte am 28.08.2019 mit einem Großaufgebot von rund 130 Beamten unter anderem in den Städten Dortmund, Lünen, Radevormwald, Menden, Duisburg und Wilhelmshaven (Niedersachsen) insgesamt 12 Wohnungen, Häuser, Werkstätten und eine Firma wegen illegalem Waffenhandel. (Pressemeldung der Polizei Hagen: "Schlag gegen den illegalen Waffenhandel" vom 28.08.2019) Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/4359765 Von den Durchsuchungsmaßnahmen war auch ein Objekt in Remscheid betroffen. (weit)

