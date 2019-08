Polizei Wuppertal

POL-W: W/SG- Mehrere Einbrüche in Wuppertal und Solingen

Wuppertal (ots)

Wuppertal/Solingen - Vom 23.8. bis 26.8. brachen in Wuppertal und Solingen unbekannte Täter in Geschäftsräume, eine Wohnung und eine Schule ein. In der Hochstraße in Wuppertal brachen Täter während der Ladenschließungszeit von Sonntag auf Montag in ein ansässiges Geschäft ein und erbeuteten einen geringen Bargeldbetrag. In der Berliner Straße hebelten Täter in der Nacht vom 25.8. auf den 26.8. zwischen 4:00 Uhr und 7:40 Uhr eine Wohnungstür auf und erbeuteten einen hohen dreistelligen EURO-Betrag. Zwischen dem 23. und 26.8. verschafften sich Täter über eine Zwischendecke Einlass in die Aula einer Schule in Solingen Wald. Dort und in den angrenzenden Bereichen beschädigten sie Teile der Inneneinrichtung. In der Poststraße stiegen am Montagmorgen (26.8.) Täter in der Zeit von 1:30 Uhr bis 4:20 Uhr in eine Gaststätte ein und entwendeten einen niedrigen Bargeldbetrag sowie den Inhalt zweier Spielautomaten. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der 0202/284-0 melden.

